半導體測試介面廠精測（6510）受惠供應鏈因應5G商用化備料，帶動多項半導體測試介面需求，2020年6月合併營收續「雙升」改寫歷史第3高，帶動第二季合併營收雙位數「雙升」、改寫歷史次高，上半年合併營收年增逾5成、續創同期新高。

精測公布2020年6月自結合併營收3.61億元，月增2.24％、年增43.58％，創同期新高、歷史第3高。其中，晶圓測試卡2.74億元，月減0.54％、年增達54.64％；IC測試板0.62億元，月增15.28％、年增30.95％；技術服務與其他0.24億元，月增7.83％、年減5.83％。

合計精測第二季合併營收10.57億元，季增17.43％、年增達57.73％，改寫歷史次高。其中，晶圓測試卡8.6億元，季增21.61％、年增達98.76％；IC測試板1.34億元，季減0.01％、年減13.47％；技術服務與其他0.63億元，季增8.03％、年減23.16％。

累計精測上半年合併營收19.57億元，年增達53.34％，續創同期新高。其中，晶圓探針卡15.68億元，較去年同期倍增。IC測試板2.68億元，年增25.55％。技術服務與其他1.21億元，年減6.14％。

精測表示，公司積極發展垂直探針卡（VPC）的成績亮眼，垂直探針卡上半年營收倍增、已超越去年全年。就應用面言，仍以5G射頻（RF）晶片、智慧型手機應用處理器（AP）為主。同時，也積極投入高速運算（HPC）領域的垂直探針卡業務拓展，增添營運成長動力。

展望後市，投顧法人認為，雖然疫情干擾新款智慧型手機推出時程，導致部分探針卡載板出貨遞延，但受惠台系及美系客戶應用處理器和系統單晶片（SoC）訂單轉強、需求優於預期，看好精測第三季營收可望季增逾17％、改寫新高，下半年營收將優於預期。

(時報資訊)