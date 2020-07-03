2020全中運將於18日登場，屏東縣長潘孟安（右）與體育署副署長王水文（左）3日在鵝鑾鼻燈塔點燃聖火，取燈塔「光之源」作為母火，預祝選手迎向國際、成台灣之光。（謝佳潾攝）

2020全中運將於18日登場，屏東縣長潘孟安（左二）與體育署副署長王水文（左一）3日在鵝鑾鼻燈塔點燃聖火，取燈塔「光之源」作為母火，預祝選手迎向國際、成台灣之光。（謝佳潾攝）

2020全中運將於18日登場，屏東縣長潘孟安（左三）與體育署副署長王水文（左二）3日在鵝鑾鼻燈塔點燃聖火，取燈塔「光之源」作為母火，預祝選手迎向國際、成台灣之光。（謝佳潾攝）

聖火點燃後恆春西門廣場接力千人踩街，大小朋友互尬「驕仔舞」超壯觀。（謝佳潾攝）

聖火點燃後恆春西門廣場接力千人踩街，大小朋友互尬「驕仔舞」超壯觀。（謝佳潾攝）

聖火點燃後恆春西門廣場接力千人踩街，大小朋友互尬「驕仔舞」超壯觀。（謝佳潾攝）

聖火點燃後恆春西門廣場接力千人踩街，大小朋友互尬「驕仔舞」超壯觀。（謝佳潾攝）

2020全中運將於18日登場，屏東縣長潘孟安與體育署副署長王水文3日在鵝鑾鼻燈塔點燃聖火，取燈塔「光之源」作為母火，預祝選手迎向國際、成台灣之光，會後恆春西門廣場接力千人踩街，大小朋友互尬「驕仔舞」超壯觀。

潘孟安說，今年全中運原訂4月舉行，但因疫情影響一度喊卡，幸隨著疫情趨緩將於7月18至23日在屏東各鄉鎮盛大復辦，為此，縣府特地挑在國境之南鵝鑾鼻燈塔點燃聖火，盼在這台灣光力最強、被譽為「東亞之光」的燈塔，預祝選手成為國際之光。

「再創我屏東，我驕傲！」潘孟安強調，聖火的光芒加上屏東的豔陽，就有如屏東要辦好全中運的決心，熱情如火無法擋。果真，在聖火點燃後不久，恆春鎮內不僅接力千人踩街大遊行，行前潘孟安還與大家大尬「驕仔舞」，再次讓大家看見2020全中運在屏東的無限活力。

教育處指出，今年全中運聖火把以金、銀2色系為主，金色象徵勝券在握，銀色透視簍空則營造出時尚感，而母火盆以琉璃珠概念設計，母火燈則以鵝鑾鼻燈塔造型呈現，除展現屏東文化特色外，更期許象徵台灣之光與運動家精神的熊熊烈焰，將照亮台灣每一片土地。

屏縣府表示，聖火隊將花9天時間以逆時針方向繞行全台，並在15至17日進行屏東33個鄉鎮聖火傳遞，祈求聖火保佑全中運圓滿成功。

(中時 )