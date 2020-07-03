對於國本學堂的成立，陳吉仲（左）給予高度肯定。（張毓翎攝）

為培育農業菁英殿堂，嘉義縣政府去年創立「國本學堂」，今年度課程即將起跑，不同於以往模式，鎖定「科技農業」、「農業產銷人」2大主軸開班，且設立入學門檻，讓實際從農者申請。「現在的農業跟過去不一樣了！」縣長翁章梁強調，面對極端氣候及缺工問題，未來農業必須走向智慧科技。

翁章梁說，國本學堂為訓練農業菁英部隊的重要媒介，今年針對「科技農業」、「農業產銷人」2大學程，分為初、進階班及卓越班3階段獨立招生機制，嘉義縣為農業大縣，因應近年農業人口老化，以後需要更多青壯年投入，才能將老一輩的經驗保存下來。

農業處表示，去年國本學堂開設農業、漁業、畜牧及行銷4類科，參與人數達964人次；今年課程導向以「科技導入農業」，從數據中務實農業生產基礎，走向「精準農業」，提升產量及產值，並連結「嘉義優鮮」塑造品牌形象，使生產端與銷售端做接軌。

農民許正寶去年參加國本學堂，他分享，去年上行銷和溫室搭設課程，雖然他目前種植開放式農作，但他認為，這些課程對未來會有幫助，另，現在很多青農會舉辦食農教育活動，他也是其中之一，未來縣府若能多開辦可協助農友規畫結合農業活動的課程，將是雙贏局面。

縣府3日舉行國本學堂啟動儀式，農委會主委陳吉仲、立委陳明文及蔡易餘等人均出席。對於國本學堂的成立，陳吉仲給予高度肯定，他說，過去農政單位著重在生產端，如提升育苗技術等，但現在應多放在銷售端，才有利農業永續。

(中時 )