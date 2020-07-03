根據路透社統計，美國2日單日新增近5.5萬人感染新冠病毒，創下全球自疫情爆發以來單日新增確診最高紀錄。此外，美國首席防疫專家佛奇也警告，新冠病毒恐已突變，變得更容易傳播。

路透社報導，全美各地過去一週的感染人數激增，迫使川普的防疫政策不得不再次緊縮，一些州也暫緩解封計畫。截至2日晚，美國單日新增感染人數為5萬4879人，超越巴西在6月19日創下的單日新增5萬4711人感染紀錄。

根據路透社分析，和截至6月初的2週相比，美國50州中有37州在過去14天的感染人數持續上升。擁有2100萬人口的佛州2日新增逾1萬人感染，不僅迄今單日新增感染人數最多的州，甚至高於歐洲疫情高峰期的任何一國每日確診病例數。

另外，據美媒《CNBC》報導，先前曾警告若不積極防疫，「看到每日新增確診也不意外」的美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）也警告，目前病毒恐已經出現突變，讓病原體變得更容易傳播，而目前仍在進一步研究確認可能的突變以及影響。

不過佛奇也補充說明，「現在還有一點爭議」；科學家也指出，病毒是自然地突變，且先前觀察新冠病毒較小部分的突變而言，並未影響傳播速度，或者讓疫情更難應對等現象。

佛奇是引據新墨西哥州的洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory）與北卡羅來納州的杜克大學（Duke University）研究人員，和英國雪菲爾大學（University of Sheffield）新型冠狀病毒基因組研究團隊合作，分析「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）公布的基因組樣本等研究成果，並於2日發表於「細胞」（Cell）期刊。

研究人員發現，目前這項稱作「D614G」的變異，使得棘狀蛋白（spike protein，又稱S蛋白）產生微小但強力的改變。棘狀蛋白從病毒表面突出，用來入侵和感染人類細胞。4月曾將研究報告上傳到醫學期刊預印本網站bioRxiv，並「細胞」期刊編輯要求下進行更多實驗。

之後，研究人員在分析999名英國確診住院患者數據，發現感染突變病毒的患者體內病毒量更高，但他們的病情並未更嚴重。同時，實驗室的實驗顯示，這種變異病毒感染人類細胞的能力增強3至6倍。不過報導也指出，由於在在活生物體外的實驗操作通常無法複製流行病的動態，現階段仍無法斷言。

(中時電子報)