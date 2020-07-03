稻江科技暨管理學院5月13日無預警宣布將自8月起停辦、停招，今(3)日傳出此案遭教育部退回，高教工會表示，教育部應立刻針對稻江管理學院未報部核准，停止109學年度全部招生，並盡速回覆調查結果，以即依法解除該校董事會職務，與指派公益校長暫代職務。

高教工會指出，嚴正呼籲教育部，對於教育團體與學生的檢舉案，切莫以拖延戰術，應實質協助學校，達成未來停辦的事實。

高教工會認為，縱使教育部已經駁回稻江停辦計畫案，仍應持續監督學校在來未期間是否仍有不正辦學、逼退教職員生的情況，也應確保學生各項受教權益是否獲得保障，包括合乎標準生師比、原有課程專任師資與教育資源與設備等。

教育部駁回稻江申請停辦停招申請，並非首例，高教工會組織部主任林柏儀指出，亞太創意技術學院在2018年6月提報停辦，教育部也以仍有學生在學為由，沒有核准，直到2019年7月學生都畢業或轉學，才命令停辦。

教育部則回應，稻江科技暨管理學院在5月28日送呈停辦計報，教育部也在6月12日舉行校內座談，校內教職員工生表示，校內溝通程序有疑慮，並且部分教職員工對自身權益未充分了解，以及學生接受安置意見都有分期，因此教育部於7月1日退回該校停辦計畫。

教育部也提到，因有學生希望在原校畢業，教育部請該校，朝先停招、後停辦的方向規畫；另有學生表達，停辦或停招均會影響受教權益，希望由教育部安置，教育部則要求該校，進行前述評估時務必正常辦學，維護學生受教權益。

(旺報 )