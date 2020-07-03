中華郵政今（3）日表示，為鼓勵郵政VISA金融卡「新卡友」，綁定數位振興三倍券，推出再加碼優惠活動，只要「7月3～14日」首次申辦郵政VISA金融卡(包含原持郵政晶片金融卡轉換郵政VISA金融卡)之儲戶，透過中華郵政全球資訊網「振興三倍券」專區，選擇綁定新申辦之「郵政VISA金融卡」，在指定時間內刷滿3千元，即可獲得最高800元回饋！

中華郵政說明，活動期間新申辦郵政VISA金融卡，或是原本持有郵政晶片金融卡，轉換為郵政VISA金融卡，只要在7月15日至9月30日期間，累計消費滿3千元，即可享滿額首刷禮500元。

另外，中華郵政說，同時可參加郵政VISA金融卡友「綁定數位振興三倍券」，累積消費滿3,000元之前9萬名加碼回饋金300元活動，最高可享800元回饋。

中華郵政表示，郵政VISA金融卡申辦手續簡便，年滿16歲之儲戶可攜帶國民身分證、儲金簿及原留印鑑（滿16歲之未成年人另需檢附法定代理人父母雙方或監護人國民身分證及同意書）至各地郵局申辦。

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