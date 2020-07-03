林依晨近期馬不停蹄的宣傳電影《打噴嚏》，日前她拍攝《BEAUTY大美人》雜誌7月刊封面人物，聊到出道以來擁有「零負評女神」稱號，她分享在人際關係上不強求理念：「頻率很對、直覺很喜歡的，我會主動搭訕，但是本來因為一些機緣建立起來的關係，一但覺得不適合了，或覺得維持關係有點累，就會自然而然淡掉；遇到不合拍的人，我會飄走」，也認為經營人脈這種事，「交給經紀人就好了，哈哈」。

林依晨今年也擔任2020台北電影節首波頒獎人，她出道至今秉持「持續更新」的敬業習慣，「我希望自己『永遠不變』的是對工作人員的態度。演員要融入角色，第一關就是『同理心』，當你有這種心情，真的不會用不尊重的方式去對待別人。」

林依晨過去曾拿過兩座金鐘視后，她8月底將參加長達1年的表演工作坊，經紀公司周子娛樂也準備籌拍依晨多年前的經典戲劇作品，她的表演熱情也感染師弟妹們，包括黃心娣、邱偲琹、陳加恩將參加為期1個多月的表演課程；師弟張洛偍也在三立新戲「天巡者」出演男二號，在劇中突破大眾對他的搞笑印象，情感戲上也有很強的轉變，令導演監製頻頻稱讚不已。

時隔6年《打噴嚏》終於上映，觀眾驚訝林依晨視覺年齡竟與現在相差無二，她表示：「盡力在它現有年齡上維持最好的狀態，每週也有固定運動2到3天，每天的拉筋與飲食習慣，都是維持好氣色與體態的不二法門」，除此之外也提醒大家要正面思考，心事盡量向外排解，這是為了自己，因為一直糾結這件事，難受的會是自己，所以保持愉悅的心情比什麼都重要。

林依晨自出道以來被封「零負評女神」。（《BEAUTY大美人》雜誌提供）

林依晨日前拍攝《大美人》雜誌7月刊封面人物。（《BEAUTY大美人》雜誌提供）

(中時 )