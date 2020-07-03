藝人澎恰恰為了籌措千萬元拍片資金，向人借貸反遭詐騙走180萬元「保證金」，他向刑事局報案後，警方日前也逮捕涉嫌騙他的吳男及共犯。今檢方首度傳澎恰恰出庭說明，他也親自應訊。澎離去時面對「為何被騙」詢問，無奈深深嘆氣表示：「人生啊，唉….」要大家別再問了。

澎恰恰今天雖戴著棒球帽、口罩低調前來北檢，離去時仍被媒體認出，詢問他案情細節、是否願與騙他的人和解等問題，澎原本趕著離開，不想回答，但走到一半突然停住，若有所思後緩緩嘆氣，語重心長說：「人生啊，唉，別問了，別問了。」似乎感觸良多，但接著又表示，該案仍在偵查中，不方便講太多。

據悉，澎恰恰是在今年4月至刑事局報案，指自己為了籌措拍新片所需的數千萬元資金，去年10月透過友人，認識1名自稱姓陳的男子，對方表明可代為牽線找金主投資1千萬元，但澎必須先支付他180萬元的保證金、仲介費等。

向來相信人性本善的澎恰恰不疑有他，立刻開了180萬元支票兌現付款，但事後「陳男」卻神隱不出面，澎猶豫了很久才赴警局提告。

刑事局偵辦後，發現「陳男」根本是假名，其真實身分為吳姓男子，且手機、銀行帳號也是人頭戶，循線逮捕吳男與另1位李姓共犯，移送台北地檢署後分以15萬、5萬元交保，檢方目前正擴大偵辦中。

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(中時電子報)