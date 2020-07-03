新冠肺炎疫情持續在各地肆虐，全球累計確診病例飆破1086萬起，造成至少52萬人喪命，嚴重衝擊各國民生經濟。澳洲於5月實施第一階段解封，不過近來東岸維多利亞州再度爆發新一波疫情，有消息指出部分防疫人員與在飯店隔離的旅客發生性關係，目前當局已緊急展開調查。

根據《CNN》報導，澳洲政府規定入境者須在指定地點進行強制隔離措施，不過位在維多利亞州南部墨爾本斯坦福德廣場飯店（Stamford Plaza Hotel）日前卻傳出31起確診病例，據悉是安管人員與隔離旅客在房內大肆「開啪」，甚至還有保安爆料，自己在正式上班前，只受訓5分鐘而已。

澳洲當局至今尚未出面證實此消息，不過維多利亞州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，在5月底至6月初期間出現的部分確診病例中，確實可能與飯店隔離措施的違規行為有關，目前州政府已經投入300萬美元（約新台幣8838萬元）經費，緊急協助相關單位進行深入調查。

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(中時電子報)