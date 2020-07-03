受氣候變遷影響，近年來颱風侵襲次數增加且暴雨強度遽增，農委會於2011年起規劃建置「農田水利災情通報系統」，並整合建構「農田水利災害防救系統」，以維護農業灌溉閘門及農田排水於汛期期間保持功能正常及暢通，讓「災情通報」走向「災害防救」，預計年底建置完成。

農田水利處副處長陳衍源表示，「農田水利災害防救系統」將於本年底完成建置與測試，除提供「農田水利災情通報系統」原有災害來臨緊急應變期間之災情通報用途，亦建立重要農業灌溉閘門、農田排水及農業灌溉埤塘之平時維護作業管理機制，藉由電子e化系統加強各農田水利會對於防災閘門安全檢查、農田排水清淤工作，並擴增強化資訊安全規範，導入建立以安全為目標的資料交換機制功能，建構完整資訊系統。

陳衍源指出，隨著資訊科技發展及對資訊安全的重視，「農田水利災情通報系統」將繁複的紙本填報改為線上資訊填報方式，以提升整體通報作業速度，近年更結合手機APP系統進行現地災損位置定位之快速通報，加強服務量能，即時於線上系統掌握各地災損情形，以提供緊急應變決策作為參考使用，減少災害損失。

陳衍源說，結合大數據巨量資料應用及分析提供農業防災領域之加值應用，將近年彙集儲存於資料庫及系統之資訊加以分析，提供歷史易致災區域、常受損之水利設施及颱風路徑可能影響之警戒範圍等資訊，透過數據運算及分析能力提供預警情資及應變決策輔助作為，研發完善灌溉設施維護及管理系統，進而有效提升災害防救及減災管理。

(中時 )