就在各方推測，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）準備要開除總理菲力普（Edouard Philippe）之際，他周五辭職了。

據CNBC新聞網3日報導，馬克宏辦公室在聲明中說，菲力普已遞了辭呈，但在新團隊就緒前，目前的內閣仍將負責處理政府事務。在法國是由總統選派總理，再由總理組閣。也因此，菲力普辭職為內閣改組鋪了路。

(中時電子報)