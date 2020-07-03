法總理辭職 為內閣大改組鋪路 後新冠期馬克宏要致力衝經濟 16:282020/07/03 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國總理菲力普（Edouard Philippe）周五辭職，為內閣大改組鋪路。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 就在各方推測，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）準備要開除總理菲力普（Edouard Philippe）之際，他周五辭職了。 據CNBC新聞網3日報導，馬克宏辦公室在聲明中說，菲力普已遞了辭呈，但在新團隊就緒前，目前的內閣仍將負責處理政府事務。在法國是由總統選派總理，再由總理組閣。也因此，菲力普辭職為內閣改組鋪了路。 (中時電子報) #法國 #總理 #辭職 #內閣 #改組 #鋪路 #總統 #馬克宏 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #經濟 也許您會感興趣 國際熱門新聞 逃難？「香港眾志」創黨主席已離港 透露新目標 - 國際 糟！美單日確診5.5萬創全球紀錄 佛奇：病毒恐已突變「傳染力更強」 - 時事 金正恩罕見現身！親自呼籲提高警覺防疫 - 國際 360頭大象神秘死亡 可能原因令人震驚 - 國際 川普下台也沒用！拜登嗆：當總統就對陸祭經濟制裁 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。