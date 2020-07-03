位於台南市東區的「南台南新都心重劃區」，最大地主台糖公司釋出土地之後，可望掀起建商推案熱潮，清景麟建築團隊3日率先推出「清景麟巴克禮」，將以每坪25萬元以下的售價，以2到4房的產品，鎖定首購族。

「清景麟巴克禮」3日舉辦建案動土儀式，由清景麟建築團隊董事長林聰麟主持，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、華人會執行董事花啟群、第一銀行高雄分行經理曾寶貴、京城銀行協理呂英碩協理等人與會。

目前也是上揚國際建築團隊董事長的林聰麟指出，「南台南新都心重劃區」最大地主台糖公司，在重劃完成，釋出土地之後，清景麟建築團隊以每坪44萬元左右，標得「清景麟巴克禮」2,080坪基地。

他說，由於「南台南新都心重劃區」生活圈，除了擁有文化中心商圈，串聯2.7萬坪巴克禮公園綠帶、4.5萬坪國立科學教育體驗館、南台南車站、台南航空站、以及台南捷運計畫等百億公共建設投資的驅動，房市後市看俏，因此，3個月前，台糖再標售土地時，得標的達麗建設，出價己經上漲到每坪52萬到53萬元了。

林聰麟表示，由於「清景麟巴克禮」基地，還可快速到達南紡夢時代、德安百貨、以及崇義市場商圈，並鄰近崇明國中小明星學區等，加上有中山高和86號快速道路支援，清景麟決定搶先投入，並興建2到4房為主的大樓建案。

他指出，台南市東區不只釋出土地極為稀少，新案也有限，因此，338戶的「清景麟巴克禮」，將鎖定首購族為主，並爭取部份換屋族的青睞，目前尚未定價，只是處於客戶預約階段，「希望未來每坪售價，可以低於25萬元」。

(工商 )