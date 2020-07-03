裕隆自主汽車品牌納智捷（LUXGEN）3日發表全新URX 5+1樂活款，搭配早鳥優惠，售價最低只要84.8萬元。

納智捷介紹，URX 5+1樂活款透過便利伸縮式斜坡板、後艙平整化空間以及七秒易扣裝置，整合多樣的用車方式，豐富全齡用車生活，搭載「便利伸縮式斜坡板」與「平整化空間設計」，創造出各種生活場景的可能性，不論野餐郊遊、毛小孩的樂趣踏板，更可以做為購物與擺攤創意市集的好幫手；「便利伸縮式斜坡板」（含油壓省力裝置／下翻式後保桿），可乘載高達300k公斤的承重能力，並提供後艙平整化空間能創造出高彈性的空間。

URX 5+1樂活款採「平整化空間設計」，後艙空間未放置輪椅時，收納狀態完全不會干涉後艙空間完整性，斜坡板亦可收折平放，為目前市售唯一原廠兼具福祉功能的運動休旅車（SUV）。家庭成員若有乘坐輪椅需求，URX 5+1樂活款搭載獲德國IF設計大獎的「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置，讓輪椅乘客可7秒輕鬆上下車。

納智捷表示，即日起至7月底止購買URX 5+1樂活款，可享限時早鳥優惠價：URX 5+1樂活智行款：84.8萬元／URX 5+1樂活環景款：94.8萬元。另7月購買URX全車系，同步再享高額購車金、3萬元保險抵用金、原廠導航、MAXPRO全車隔熱紙、造型無線吸塵器、舊換新5萬不必等；指定車型還可再享免費升級價值2萬元的腳踢感應電動尾門等各項優惠。

(工商 )