台股上攻力道強，「萬二」在望，外資持續匯入搶這波行情，激勵新台幣開盤後還是一舉衝破29.5元關卡，但央行出重手阻升下，又見中午及尾盤二度豬羊變色，由升轉貶，終場收在29.609元兌1美元，貶值2.3分，台北外匯經紀公司成交量7.52億美元。

外匯交易員指出，台股連三紅，一步步向上進攻12,000點大關，挑戰農曆年前高點，資金行情延續下，外資這次記取先前失算的教訓，積極匯入加碼台股，激勵新台幣升勢強勁。觀察6月底以來，匯市一開盤後就升破29.5元關卡，老大（央行）則是照例出手調節，硬是力守29.6元防線，2日感覺好像要放手了，但3日馬上再出重手，「可能是要警告熱錢，別想混水摸魚」。

外匯交易員認為，現在進入月初，而且已是下半年，出口商作帳需求退場，其實老大（央行）沒必要再硬撐防線，但接下來進入第三季台股現金股利發放高峰期，萬一沒有如總裁楊金龍第二季理事會後預期的外資匯出股利，甚至有熱錢「來者不善」，逆向匯入炒匯，新台幣恐怕將失控狂飆，「先警告一下應該是好的，以免到時候要打得很累」。因此，預料新台幣短線要升破29.5元，應該沒那麼容易。

(工商 )