遠傳(4904)今(3)日5G風光開賣，總經理井琪在會後採訪時表示，針對5G投入大筆的投資，1399吃到飽是跳樓價，對於4G的升級潮，井琪說，「總有一天等到你」!

井琪表示，遠傳對5G的投資2~3年投資200~300億元是跑不掉的，預計拚3年拚用戶滲透率50%，原本中華電(2412)會選在7月開台，是因為原先的東京奧運，初期智慧機支援當然也比較少，後續硬體、內容的資源就會越來越多，尤其看好眾多果粉，相信在蘋果推出5G智慧機後，會帶動一波升級潮，越早換約一定是越早享受，以5G投入的建設金額來說，「其實1399也是跳樓價」。

井琪表示，遠傳發揮夢幻頻譜組合優勢，為消費者打造頭等5G全網體驗，優先涵蓋六都商圈和人口稠密區，預計2020年底前建設4000餘站，覆蓋率達全台50%人口，同時也善用大數據分析，全方位了解客戶，提供包含電商、行動金融服務、影音和電競娛樂、以及其他加值服務與個人化推薦的5G行動生活圈，推出多元方案鼓勵用戶升級5G服務，相信對於4G的消費者約滿升級5G，她則幽默表示，「總有一天等到你」。

針對有人將電信業定義為笨水管，井琪今也極力駁斥，她認為，電信業的技術一直都非常複雜、艱難，從來不認同電信業是笨水管，「會說電信業是笨水管的恐自己才是笨」。

至於企業專網，井琪表示，針對不同的企業需求，因為每個不同的專網有不同場景、應用，不同企業對專網需求也不一樣，遠傳針對企業專網已經提出4種模式，供企業選擇。

(時報資訊)