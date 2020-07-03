財政部在2020年6月29號預告基本所得稅額條例修正草案，非上市櫃證券交易所得稅復辟，自110年1月1日起，個人轉讓非上市櫃股權，若產生證券交易所得，將計入個人的最低稅負制計算基本稅額。非上市櫃公司證券交易所得基本稅額復辟，公司股權控股化傳承迫在眉睫，若延至110年才進行，稅負將暴增。

家族企業因集中經營權及靈活表決權，經常考慮用控股或投資公司進行家族企業傳承，資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師洪連盛說，有考慮將個人持股透過控股公司進行傳承者，應該盡快在新法修正上路前的半年內，抓緊時間先求有再求好，趕緊將個人持股控股化，減少大量稅負，以利後續傳承規劃。

公司股權控股化必須留意：1.預計控股化的標的公司是股份有限公司還是有限公司；2.預計移轉的股份有限公司是否有印製股票；3.公司印製股票的時間，會影響股權交易移轉的時點，進而拖延股權交易時點到110年1月1日後；4.股權控股化的過程是否會使用到金流？若沒有足夠的資金進行股權交易，是否有其他替代方案；5.控股公司的型態要使用閉鎖性股份有限公司還是一般的股份有限公司；6.思考傳承的控股公司的股權在未來如何進行分工分享分權的百年大計。

(時報資訊)