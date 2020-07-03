三倍券浪潮席捲全台，國泰飯店觀光事業旗下HOTEL COZZI和逸飯店與MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店雙品牌共5家飯店宣布，只要透過和逸和慕軒飯店官網預訂任一住房專案，全房型均適用安心旅遊補助每房1,000元，再搭配7月15日上路的振興三倍券使用，最高可享0元入住，趕緊規劃你的夏日省很大出遊計畫！

迎接夏日安心出遊之際，HOTEL COZZI和逸飯店與MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店推出優惠住房雙提案，來滿足旅客的多元需求，2020年9月30日前預訂「2020 愛自己愜意遊」住房專案，和逸飯店每晚2,599元起、慕軒飯店3,599元起，入住可享豐盛自助式早餐、飯店精緻下午茶和榮獲國際美妝大獎的台灣面膜之光「提提研新極輕絲系列」面膜組；或選擇於2020年8月31日前雙人入住「999超值輕鬆遊」專案，每人每晚只要999元起！

凡9月30日前預訂「2020 愛自己愜意遊」住房專案，入住和逸飯店每晚2,599元起、慕軒飯店3,599元起，不僅享用飯店自助式早餐，還能獲得知名「提提研新極輕絲系列」面膜6入組(價值594元)，為自己敷出絕佳好氣色，同時可依入住飯店，免費品嘗不同風味的下午茶，和逸飯店．台北民生館與台北忠孝館分別提供「墨西哥薄餅披薩雙人套餐」(價值840元＋10％)，以及「肉醬千層麵雙人套餐」(價值799元＋10％)，讓旅客輕鬆倚著大片落地窗用餐欣賞都會街景。

入住坐擁30樓高空美景的和逸飯店．高雄中山館，可邊享用「雙人烤雞肉乳酪捲佐田園沙拉」與香醇咖啡下午茶(價值360元＋10％)，邊眺望寬闊的高雄港景緻。或選擇入住台北米其林指南推薦的慕軒飯店，在極富氛圍的一樓URBAN331威士忌酒吧內，悠閒享用雙層精緻下午茶套餐(價值980元＋10％)，從內到外享受我們最用心與極致的服務款待。

此外和逸與慕軒飯店特別為您精打細算省荷包，推出「999超值輕鬆遊」住房專案，即日起至8月31日，雙人入住全台和逸飯店任一館，每人每晚999元起，並附贈雙人自助式早餐（僅台南西門館不適用），入住台北都會區精品級的慕軒飯店，則享每人每晚1,399元起優惠價與豐盛雙人早餐。

(中時 )