中天綜合台36頻道將於明(4日)起每週六、日晚間6點播出韓國超人氣綜藝節目《RUNNING MAN》，再掀一股韓流風潮。將由固定班底劉在錫、池錫辰、金鐘國、哈哈、宋智孝、李光洙、全昭旻及梁世燦領軍，不改以往直率搞笑的風格，且將帶給大家更多不一樣的新單元，團員間也能激出更多新火花。今年已是《RUNNING MAN》播出第十年，鮮明的人物設定及在節目中的自然互動，擄獲不少粉絲的心，在這漫長的十年看著節目一路成長及變化，團員間的默契也大幅提升，在最新一季中將有更多更精彩的笑料。

當中以演戲出道的人氣女星宋智孝，無時無刻都能在節目遊戲中展現絕佳的演技，被其他團員大讚：「在沒用的演技後更顯得耀眼，演員不愧就是演員。」擁有精湛演技的宋智孝，卻有個不為人知的節拍障礙，在首集節目中，因草莓節拍遊戲，讓整組團員不斷卡關，還一度讓李光洙無奈地脫口而出：「我們能不能直接放棄。」在一旁的聽完頻緩頰：「她只是不知道節拍，請理解。」即使被喻為韓國最美女星，但在節目中也是毫無包袱，扮醜、奮力闖關依然樣樣都行，在節目不惜以新造型香腸嘴及戴著復古髮帶扮醜示人，此造型一出，讓在場的團員都笑到不行。

《RUNNING MAN》宋智孝不計形象扮醜。(圖/中天綜合台提供)

這次新一季《RUNNING MAN》還有個大看點，在迎來十周年之際，同時也迎來新PD(節目導演)崔寶弼，因應疫情問題，將暫時改為室內節目，也趁機為節目做些調整，像是觀眾最喜愛的宋智孝，因經常活在自己的世界裡，常常不知道大家在聊什麼，李光洙甚至還大爆料：「我十年前第一次錄RUNNING MAN結束後傳訊息跟她說辛苦了！但她到現在都沒回。」因此有了「圍牆智孝」這個新封號，換PD後在節目中也多了不少她的畫面，讓不少觀眾直呼：「終於聽到我們心聲！我們的團寵回來了！」迎來新PD後節目風格也變得更加活潑，改變以往較為談話的方式，恢復動態的遊戲關卡，也更加聆聽觀眾的意見，讓不少粉絲對新PD也有了更多肯定，也期待能賦予《RUNNING MAN》一個新生命。想看更多精彩內容請鎖定明（4）日晚間6點，中天綜合台《RUNNING MAN》。

(中時電子報)