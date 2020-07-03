新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑3日到台中市府拜會市長盧秀燕。（盧金足攝）

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、新加坡駐台北商務辦事處主任林詩慧拜會台中市府。（盧金足攝）

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑2月來台履新，3日到台中市府拜會，市長盧秀燕行銷台中市農特產品、促進兩國文化、教育影視產業、智慧城市等市政交流，還特別引導葉偉傑走到窗邊，介紹台中城市美景與發展，葉也邀請盧秀燕明年造訪星國參與「新加坡版購物節」。

盧秀燕表示，台中與新加坡交流密切，連年透過新加坡國際旅展等多元平台，宣傳台灣燈會、世界花博等各項台中年度重要觀光盛事，吸引近三年訪台的星國旅客，有近四成旅宿台中市。據統計去年約40萬名星國旅客訪台，其中約15萬人旅宿台中市，較2018年成長16％，雙方交流熱絡。

雙方在農特產品、花卉、文化、教育、影視產業合作上也均有互動，今年正逢台中舉辦第二屆購物節，盧秀燕特別邀請葉偉傑來台中享受美食，體驗最道地的珍珠奶茶、品嚐各式糕餅，感受台中文化之美。

葉偉傑說，新加坡旅遊局、新加坡零售商協會長年共同舉辦「新加坡熱賣會」，類似台中購物節，廣受各國旅客喜愛，邀盧參訪新加坡，促進雙邊交流。

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、新加坡駐台北商務辦事處主任林詩慧拜會市府，盧秀燕在副市長令狐榮達、觀旅局長林筱淇等人陪同下出席，雙方暢談各項議題。

(中時 )