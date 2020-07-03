實在好離譜！與老爸女人有不倫關係，竟然發生在現實生活中，劇情比八點檔還更勁爆。前「酒國名花」凌威威多年前曾出版《葳力四射》書籍，揭開酒店不為人知秘辛，搞得當時被影射的名人心驚驚，她接受《中時電子報》訪問語出驚人，爆料某富商戀上老爸女人，更與後媽自拍恩愛影片。

凌威威多年曾出版揭發酒店秘辛書籍，引起各界譁然。(照片/邱子軒 拍攝)

曾被封為「最年輕媽媽桑」的46歲藝人凌威威(本名：謝伊琪)，曾出版有關酒店文化種種秘辛，當年更爆料多名女星出身酒家、某立委私下找小姐10年沒付錢等，引起各界譁然。凌近日前接受訪問又爆出某富商是現代版皇帝，擁有後宮佳麗三千，而這些女性都得到配合檢驗所「驗身」後，才擁有被臨幸的資格。

凌談到，某富少和老爸喜歡相同的菜，都是身材姣好、年輕貌美的女子，這名富少喜歡流連夜店，慣用相同手法灌女生酒。凌更表示，有次想要在夜店撿屍，剛好撿到乾姐姐的好朋友(以下簡稱C女)，C女表示「弟弟你為什麼要一直灌我酒呢?」富少回答「姐姐你好漂亮！」C女則回應「我很漂亮，但你可以跟你旁邊的小女生玩，不要一直灌我酒。」據了解，該名C女年紀都可當富少的阿姨、後媽了，沒多久該名富少便登上社會版面。

換女人速度像換衣服一樣，凌威威加碼爆料，該名富商與後媽有不倫關係，更將兩人恩愛過程全紀錄，凌透露，事後老爸得知自己的兒子與後媽有不當關係後，僅唸了他幾句，畢竟是自己的親骨肉，女人再換就有了，較有微詞的部分是「幹嘛不付錢?」

(中時電子報)