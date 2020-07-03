嘉義市長黃敏惠、新北市長侯友宜介紹伴手禮。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠、新北市長侯友宜介紹在地伴手禮，聊得哈哈笑。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠介紹嘉義市區電動公車，新北市長侯友宜力推新北環狀線系統。（嘉義市政府提供）

新冠肺炎疫情解封，嘉義市政府、新北市政府合推觀光雙城記，嘉義市長黃敏惠穿上母校宏仁女中制服、新北市長侯友宜穿嘉中制服，2人重回17歲青春young，熱情揪大家南下北上好好玩，並pk嘉義、新北的伴手禮，好吃好玩都抵嘉。

黃敏惠、侯友宜合體在新北市政府32樓拍遊客來我「新嘉」玩的影片，行銷雙城的觀光，同時歡迎更多的遊客來我「新嘉」玩，黃敏惠力推檜意森活村、嘉義製材所、嘉義公園、蘭潭及文化路夜市等觀光景點，侯友宜主打青春山海線、淡蘭古道、新北大都會公園、十分景點特定區、烏來風景區，2人國台語雙聲帶卯足全力介紹城市特色。

勇媽黃敏惠帶了噴水雞肉飯、阿娥豆花，讓侯Sir嚷著要帶回去孝敬老婆，黃敏惠說，阿娥豆花相傳約60年，軟嫩滑順，用豆漿代替糖水，外表樸質，好吃又平價，1碗才30元，就是嘉義人的氣味，實實在在又有情有義。

侯友宜也準備永和豆漿大王的豆漿、燒餅油條讓黃敏惠嘗鮮，他說，永和豆漿大王也有約60年歷史，24小時營業，賣中式燒餅油條、蘿蔔絲蛋餅、馬來糕等30多種點心，是在地人及遊客都愛的美食小吃。

黃敏惠並邀請侯Sir回嘉，搭乘嘉義市區電動公車，到年底前皆免費，12月嘉義市國際管樂節是城市品牌的音樂盛會；侯友宜則介紹新北市環狀線大眾運輸系統，遊新北市十分便利，新北歡樂耶誕城也是名氣響叮噹的節慶活動。

(中時 )