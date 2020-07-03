恒指3日收報25,373點，漲248點或0.99％；國企指數收報10,243.29點，漲1.85％。值得注意的是，恒指本周漲3.35％，自3月低點累計漲超20％，步入技術性牛市。至此，港股三大股指全部步入技術性牛市。

個股方面，騰訊股價收報524.5港元，漲1.2％，再度創下新高，公司市值突破5兆港元。

匯豐漲0.4％，收報37.45港元；中移動漲0.3％，收報54.65港元，友邦漲0.3％，收報74.95港元。

(工商 )