伊能靜近日參加陸綜《乘風破浪的姐姐》事業再攀高峰，卻因頻頻失言由紅轉黑，連老公秦昊也被捲入風波，昔日黑歷史照正在陸網熱烈瘋傳。不受負面新聞影響，秦昊先前演出網路劇《隱秘的角落》大受歡迎，近日和李沁主演的史詩古裝愛情劇《錦繡南歌》，7月1日上線後，兩部劇皆登上豆瓣熱門電視劇，秦昊日前在直播中與觀眾分享：「我絕對不會為了錢拍爛片」，對《錦繡南歌》抱高度期待。

李沁過去在《如懿傳》、《慶餘年》多演出文雅角色，這回在《錦繡南歌》首次挑戰演出江湖俠客角色，開場戴著面具高冷孤傲風舞翩翩擄獲士官，接著以黑衣俠女之姿刺殺秦昊，颯氣凜然模樣儘管戴面具仍掩飾不住她的殺意，觀眾皆喊：「被李沁帥到、又柔又剛，颯極了。」

不管是一次將四、五人踢飛、空中旋轉耍劍等動作場景，李沁在多場打戲強調「帥」，其中一場李沁遭踢飛的戲，因對手非常大力飛踢，笑自己「都被踹朦了」，當下聽到現場指導說接下來都是這樣的力道，讓她傻眼以對。除了耍帥之外，俠女也有落漆的時候，要耍帥演出徒手接飛刀的戲，卻頻頻漏接，甚至還接到刀刃，李沁無奈一笑仍努力嘗試，就為求有更好的狀態呈現給大家。

《錦繡南歌》故事講述俠女驪歌（李沁飾演）與新上任皇帝劉義康（秦昊飾演）在經歷重重磨難後終成眷屬，攜手保衛國家，共同開創盛世昌榮的故事。製片人形容李沁「柔弱的身体，大大的能量」，和驪歌這個角色非常符合。秦昊也帶給他相當大的震撼：「一方面他很有氣場，另一方面，又需要隱忍的。在這種情況下，他很多情緒和情感都需要通過細節與眼神來傳遞給觀眾。而秦昊，最打動人的就是他的眼神。」

首集俠女驪歌(李沁飾演)刺殺新上任皇帝劉義康(秦昊飾演)。（愛奇藝台灣站提供）

李沁開場戴面具高冷孤傲風舞翩翩。（愛奇藝台灣站提供）

李沁首次挑戰演出江湖俠客角色。（愛奇藝台灣站提供）

李沁颯氣凜然帥氣模樣獲讚。（愛奇藝台灣站提供）

製片人讚被秦昊眼神震撼。（愛奇藝台灣站提供）

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