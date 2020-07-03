中華郵政公司為鼓勵郵政VISA金融卡新卡友綁定數位振興三倍券，推出再加碼優惠活動，凡於2020年7月3日至14日止，首次申辦郵政VISA金融卡，包括原持郵政晶片金融卡轉換郵政VISA金融卡的儲戶，透過中華郵政全球資訊網「振興三倍劵」專區，選擇綁定新申辦「郵政VISA金融卡」，並在9月30日前累計消費滿3000元，最高可享800元回饋。

中華郵政表示，新用戶除有滿額首刷禮500元，另可再參加郵政VISA金融卡友綁定數位振興三倍券，累積消費滿3000元之前9萬名加碼回饋金300元活動。

中華郵政公司表示，郵政VISA金融卡申辦手續簡便，年滿16歲之儲戶可攜帶國民身分證、儲金簿及原留印鑑（滿16歲之未成年人另需檢附法定代理人父母雙方或監護人國民身分證及同意書）至各地郵局申辦；為滿足民眾即時用卡需求，中華郵政公司已於全國521處郵局提供即時發卡服務，歡迎民眾多加利用。

(中時 )