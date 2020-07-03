新冠肺炎疫情在世界各國尚未趨緩，有網友在網路上分享民眾吃蝙蝠畫面，還一邊搭配啤酒，讓網友直呼「太誇張」。對此中央疫情指揮中心發言人莊仁祥表示，蝙蝠身上常帶有病毒，並不建議民眾生吃。

莊人祥表示，在台灣聲吃蝙蝠應該沒有觸犯法律，但蝙蝠身長常帶有冠狀病毒、大腸桿菌、鼠疫桿菌等，因此吃下牠可能會感染疾病；莊人祥分析，台灣蝙蝠應該沒有新冠病毒，不過強烈呼籲民眾不要生吃蝙蝠。

台灣工人生吃蝙蝠。（圖／翻攝自爆料公社）

有網友在爆料公社分享工人吃蝙蝠影片，畫面上可看到一位穿青綠色衣服的工人，在豔陽下捕捉到一隻疑似剛出生的小蝙蝠，對著鏡頭展示牠是活著的，並在友人的慫恿下「現抓現吃」；接著這位工人直接將蝙蝠塞進嘴巴啃咬，慢慢咀嚼吞下肚，還張開嘴巴表示已經吃下去，隨後還喝了一大口啤潤喉，大讚「甘甜美麗」，場面看起來相當可怕。

網友看到可怕畫面，紛紛感到噁心相當不能接受，紛紛留言「是忘記現在還在防疫了嗎？」也有網人痛批「真的下系下井，可恥」、「有沒有想過病毒怎麼傳染的？！」、「有夠髒的，不知道新冠肺炎可能是從那來的嗎」。

(中時電子報)