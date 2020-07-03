日本NEC執行長Takashi Niino在接受採訪時表示，由於華為面臨的壓力日益增加，這讓NEC及其新的合作夥伴NTT獲得了參與全球5G設備供應競爭的「最後機會」，而眼下NEC與NTT正瞄準美國和英國的市場機會。

據《金融時報》報導，Takashi Niino表示，在貿易保護主義抬頭以及美國政府向包括英國在內的國家施壓，要求將大陸供應商華為排除在其電信網路之外的背景下，日本公司有機會重振其日漸衰弱的影響力。

NEC野心勃勃，其目標是到2030年將其在全球基站市場的份額從目前的0.7%提高到20%。

在日本市場以外，NEC的主要目標是美國。但是這家日本供應商還希望在英國市場重新站穩腳跟。英國以國家安全為由，已將華為設備的使用設定了35%的上限，並且目前英國政府正在根據美國新的制裁措施對這一上限進行審查評估。

本週二，美國聯邦通信委員會（FCC）正式將華為列為國家安全威脅，稱其與大陸軍方和大陸政府關係密切。

Takashi Niino告訴《金融時報》：「在華為事件之後，全球各國政府都在考慮是否還有別的選擇。NEC有機會成為這些選擇之一，而這種可能在過去幾乎不存在。」

他表示，隨著英國四家行動運營商推出5G網路，作為戰略的一部分，英國政府最近已經開始考慮華為設備的替代選擇。

上周，NEC與日本最大的電信運營商NTT達成了資本合作協議，這是一個不尋常的舉動，因為運營商很少在啟動階段就對設備商進行投資。

今年6月，日本新興運營商同時也是該國第四大運營商的樂天行動（Rakuten Mobile）選擇了NEC作為其5G網路合作夥伴。這是NEC所獲的一份重要合同，是對其能力的證明。

NTT以645億日元（5.98億美元）收購了NEC 4.8%的股份。與NTT的合作，為NEC提供了重返市場的路徑。市場研究公司Omdia的數據顯示，在4G時代，華為、愛立信和諾基亞佔據著主導地位，合計掌控了全球80%的市場份額，致使其他廠商的影響力非常微弱。

NEC、富士通和索尼等日本製造商在電信設備領域有著悠久的歷史，但一直難以與華為進行競爭。華為建立了垂直整合的供應鏈，使其在定價和產品範圍上都具有優勢。

NEC和NTT計劃通過推廣開源網路來挑戰華為的價格優勢，開源網路將使供應商能夠向運營商提供硬件，這些硬體可以使用來自小型供應商的標準化軟體。

例如，樂天已經使用了來自NEC和Altiostar的設備測試了5G網路，而正在進軍行動領域的美國衛星公司Dish本周簽署了一項協議，將使用來自富士通的射頻單元（RU）。

運營商在很大程度上支持了開源無線電設備的發展，Takashi Niino認為，隨著時間的推移，向開放系統的轉變將侵蝕無線設備市場上傳統廠商們的優勢。

他說：「華為的定價確實比其他製造商低20%。但成本結構將發生變化，我們……將需要提供具有競爭力的價格。」

不過，Takashi Niino承認，該公司在全球競爭中面臨著一場艱苦的戰鬥：「我們能否在（非華為）選擇範圍擴大的情況下贏得勝利尚不得而知。」

(中時電子報)