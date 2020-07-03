新冠肺炎疫情持續半年，各國的口罩產能提升，也導致進口量增加。根據食藥署統計，今年光是上半年進口的醫用口罩，就比去年全年多出約700萬片，隨著口罩政策開放，越來越多民眾購買進口口罩，食藥署決定7月7日起將醫用口罩納入邊境查驗的項目，進入台灣時都需要抽查，合格才能通關。

食藥署醫粧組研究員王兆儀表示，隨著新冠疫情持續升溫，各國大量業者投入醫用口罩生產，全球醫用口罩產能大增。根據統計，醫用口罩今年上半年進口量已突破5400萬片，已超過去年全年的進口量（4700萬片）。目前進口台灣的口罩以大陸居多，佔近7成，其次是菲律賓（15％）及意大利（5.7％）。

隨著口罩政策開放，民眾所使用的口罩已經不只是台灣製的實名制口罩。過去進口醫用口罩只需檢附報告，並在每2、3年做一次後市場抽查，為加強管控，食藥署近期修訂「輸入藥物邊境抽查檢驗辦法」，將醫用口罩正式納入邊境抽查檢驗。

王兆儀表示，輸入醫用口罩除須有醫療器材許可證外，尚須符合抽查檢驗規定，依「一般醫用口罩」、「外科手術口罩」、「外科手術D2防塵口罩」不同口罩類別，進行細菌過濾效率、壓差、次微米過濾效率、呼吸氣阻抗等對應檢驗項目。

此外，同報驗義務人、品目、廠牌、產地之醫用口罩，進口的前3批須逐批檢驗，皆合格後採每10批隨機抽一批的抽批檢驗，如抽批檢驗有不合格者，會回到加強管理的逐批檢驗。經檢驗合格，產品才能通關，否則就要全數退運，7月7日起上路。

(中時 )