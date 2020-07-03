在傳統習俗節氣上，從「小暑」開始許多家長都會幫孩子準備，甚至一起做香包，防蟲、袪風邪之外，也能促進親子關係。配合行政院發行「振興三倍券」，位於彰化縣永靖鄉的成美文化園宣布，在8月30日前，民眾至成美文化園官網報名參加「羅黏香包手作彩繪體驗活動」並使用200元券即可享有價值300元的手作課程，親子一起製作專屬今夏的羅黏彩繪香包。

「小暑至，盛夏始。」7月6日是24節氣中的「小暑」，象徵盛夏到來，也是各種蚊蟲滋生的時機，傳統香包裡面的草藥材可以防蟲、袪風邪，可是近年已被許多化學加工的香包取代。成美文化園找到當年專門做羅黏香的師傅指導，並使用鹿港施美玉香舖依據200年傳統古法、添加30多種天然中草藥研製的粉末，讓參與民眾一起手作「羅黏香包」，能促進親子關係也看見傳承的希望。

台灣最早期的香包採用「羅黏香」，以楠木粉做為黏劑，添加檜木屑粉；幾年前，成美文化園的推手之一魏應充先生注意到這項傳統技藝銷聲匿跡近半世紀，憂心這項技藝失傳，要求園區扮演文化傳承角色。成美文化園因此從2017年起，在端午節前舉辦相關活動，宣傳這項珍貴技藝。

「羅黏香包手作彩繪體驗活動」即日起至8月30日，民眾至成美文化園官網報名參加「羅黏香包手作彩繪體驗活動」，課程費用300元，民眾本月15日起持「振興三倍券」的200元券即可親子一同參與，1份材料包可供1位孩童和1位大人操作體驗，網址：https://www.cmcp1885.com/apply/58.html。

另外，「成美藝廊」也有「羅黏香藝文化展」，分享羅黏香藝文化技藝與內涵，下月23日前可免費參觀。內容包含羅黏香製品（香藝、偶戲、香包），羅黏香材料及發展工具、歷史介紹及教學影片，也會不定期舉辦相關手作課程與講座。

(相關活動辦法依網站公告為主)

(中時電子報)