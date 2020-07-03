購地王興富發建設(2542)近期在台中市台灣大道推出百億大案「黃金搶案-市政愛悦」，規劃24~36坪，每坪開價42~45萬元，主打自備58萬元起買七期市政生活圈2~3房泳池飯店宅，訴求入住七期史上最低門檻，尚未正式公開即一周狂銷17億，加上興富發也斥資近億元在七期大遠百旁商用地王打造台中銷售總部，創造市場熱門話題。

興富發近來動作頻頻，2020年第1季大型土地交易總額達478億元，其中建商購地占431億元，占比高達9成，各家建商以興富發集團手筆最大，奪下首季不動產投資與土地前十大交易排行榜雙冠王。其中以83億7,589萬元標下台中達新七期精華地，溢價率超過15%，換算每坪價格322.96萬元，創下台中商用土地價格最高價，未來將規劃為百貨、飯店與商辦結合的綜合開發案，目前已斥資近億元打造「黃金搶案-市政愛悦」接待中心與興富發台中聯銷中心。

「黃金搶案-市政愛悦」接待中心與興富發台中聯銷中心搭建中。(葉思含攝)

而近期「黃金搶案-市政愛悦」已進場潛銷，興富發建設董事長鄭志隆表示，該案總銷150億元，規劃小坪數產品，主打自備58萬元起，交屋後只要月付2萬8000元，可說是入住七期史上最低門檻，因此潛銷7天售出17億元，一周就賣出1成，而不只小宅產品熱銷，七期百坪豪宅「國家1號院」近期神祕售出7戶，七期新商辦TOP 1也熱銷近7成，顯見台中市場出現明顯回溫。

鄭志隆指出，綜合住宅、辦公市場，興富發今年上半年就賣出了250億元，其中200億元為預售屋、50億元為新成屋，而台中市場就佔了百億規模，可說是全台灣最熱銷的都會區，看好台中首購剛性需求，接下來在明年Q1前，興富發還要在七期推出2個以上建案，總銷超過200億元，對市場相當有信心。

(中時電子報)