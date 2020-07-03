女星小優即將在年底入住位於內湖的千萬新居，因為買的是預售屋，昨(2日)錄TVBS《女人我最大》表示房子內部還在裝潢，預計年底完工，一個月房貸壓力不小，需月繳4、5萬，貸款金額高達上千萬。

通告滿檔的她，上半年因疫情影響，通告大幅銳減，最慘的是一周內被取消5個通告，「講好的活動與記者會被取消，因為我是自己當經紀人，所以覺得我們這種沒經紀公司的，比較容易被砍掉（通告）」。坦言當時心情抑鬱，「我覺得我有一點憂鬱症，現在有好一點」，目前小優通告一周約3、4個，雖然不能跟疫情前一個月20通告相比，她說「好險我有在狼股穩定的主持，所以不至於這麼可怕，要不然本來我就真的要去找打工了」。

近期不少啦啦隊女神進軍演藝圈，34歲的小優曾考慮加入，下一秒自嘲「已到啦啦隊阿嬤的階段」，近期不少明星開設YT頻道，表示自己近期也在籌備，以購入單眼鏡相機及其他設備，以「兩性議題」為企劃方向，自虧感情路不順，「想要為一些感情不順的人開一個頻道」。

(中時 )