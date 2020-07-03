民進黨總召柯建銘次子柯鈞耀，日前被財政部關務署查獲是一件大麻膏包裹的收件人，懷疑其涉嫌從美國運毒，並由調查局航業調查處偵訊，3日凌晨移送台北地檢署複訊後，依違反《毒品危害防制條例》諭令以10萬元交保候傳。

基隆關務署日前查驗一個從美國寄來台灣的郵包，發現裡面裝有高濃度的大麻膏，且郵包收件人署名柯鈞耀，將全案移請調查局航業調查處偵辦，追查發現竟是柯建銘的次子。

柯鈞耀被拘提到案說明，並在凌晨移送北檢複訊後，諭令以10萬元交保。

(中時 )