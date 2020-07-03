民進黨總召柯建銘兒子 收大麻膏包裹10萬交保 16:452020/07/03 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨總召柯建銘之子被查出是大麻膏包裹收件人，疑涉運毒檢方諭令以10萬元交保。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨總召柯建銘次子柯鈞耀，日前被財政部關務署查獲是一件大麻膏包裹的收件人，懷疑其涉嫌從美國運毒，並由調查局航業調查處偵訊，3日凌晨移送台北地檢署複訊後，依違反《毒品危害防制條例》諭令以10萬元交保候傳。 基隆關務署日前查驗一個從美國寄來台灣的郵包，發現裡面裝有高濃度的大麻膏，且郵包收件人署名柯鈞耀，將全案移請調查局航業調查處偵辦，追查發現竟是柯建銘的次子。 柯鈞耀被拘提到案說明，並在凌晨移送北檢複訊後，諭令以10萬元交保。 (中時 ) #大麻 #建銘 #10 #調查處 #發現 也許您會感興趣 社會熱門新聞 狠父為保險金殺女 機車螺絲縫內3滴血露曙光 - 社會 民進黨總召柯建銘兒子 收大麻膏包裹10萬交保 - 社會 勇猛人夫每次「上馬」2小時 人妻下面爛掉噴血 全因他狂吃這個 - 社會 女醫出軌5年！醫師夫驗2子崩潰不是自己的種 「晚20天」綠透了 - 社會 老公每次充血2小時 嬌妻被撞到血狂滴 因為他狂嗑這個 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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