朝陽科大工設系師生協助彰化大村農民，導入科技技術、將廢棄的葡萄藤重新利用，帶動農村再生與社區發展。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

彰化縣大村鄉生產的巨峰葡萄遠近馳名，但每年產生的藤枝廢棄物也讓農民很頭痛，為善盡大學社會責任，朝陽科大工業設計系師生深入社區，利用科技讓廢棄的葡萄藤枝搖身一變成盆栽、薰香棒或飾品，促進農村再生，未來除打造自有品牌、更盼將成功經驗推向國際。

拿起一束薰香棒，工設系助理教授李雁隆指出，新興社區每年產生約250公噸葡萄藤枝，因環保問題無法焚燒，農民只能製作除溼包、捕夢網等簡易產品，但消耗量不到10分之1，且此類產品獲益不高。

投入半年時間，工設系師生團隊以藤枝燒製的生物炭製作成炭香、炭盆栽及耳環飾品等，李雁隆拿起各種造型的炭盆栽說，這類盆栽透氣性佳、能提供植栽養分且具除臭效果，市價為一般盆栽的10倍，團隊利用3D列印技術開發出不同造型，更具實用性。

「社區不能單打獨鬥！」不只幫新興社區，團隊以八卦山為中心，結合山腳下的大村、花壇鄉等4個社區，李雁隆舉盆栽為例，其除使用藤枝炭、也結合花樹銀行的盆栽特色，透過不同社區與特色的融合，打造呈現在地特色的新產品；未來將與馬來西亞麻六甲大學等校合作，將此模式推廣到國際。

工設系學生蔡忠諺說，協助農村社區改造、將新元素帶進去，感覺很棒；學生張育碩則認為，在與社區長輩交流過程感受到他們想創新的心情。

(中時 )