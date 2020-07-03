女友原本是處女，被「破處」之後竟然變「慾女」，不但會主動求歡，甚至一天要來5次，還消遣男友「別人不是都一夜7次」，讓鮮肉男下樓時腿軟，大呼短短兩三年有這麼大的落差，是什麼原因造這種現象。

一名網友在PTT西斯版發表《女友性慾變大》一文，他表示女友跟他在一起後才有第一次性愛經驗，一開始有些排斥但不反對，在嚐過高潮的感覺後才開始認真喜歡做愛，但還是維持著他主動才會做。

直到最近，原PO看電視時，女友會突然手伸進來摸，還會主動「用嘴服務」，有時做完第一次，休息一下又得第二次。

某個週六竟然1天被操了5次，連下樓時腳都有點軟的感覺，還被笑說不是聽說別人都是1夜7次嗎，讓原PO開始感到吃不消，不解短短兩三年女友竟有這麼大的落差，不知道什麼原因造成這個現象。

網友紛紛搞笑回應：「可能鄰居搬家走了」、「同事離職或結婚了」、「因為外面的那個沒空餵她啊」、「應該是在外面學到了什麼」、「可能開始懂得享受了」、「你頂不住她可能就會外食了，加油吧」、「可能最近在外面吃過好吃的」、「關鍵字：別人、七次」。

(中時電子報)