亞洲主要股市在周五皆受美股隔夜激勵，多呈現收紅。韓股也在全球新冠疫情不佳情形下，市場偏向相信美國就業的樂觀數據。

周五南韓KOSPI指數收漲17點或+0.8%，為2152.4點，周線收漲18.23點或+0.85%，為近四周最好的周線收漲。韓元轉強，基準國債收益率上揚。

南韓BNK證券的分析師認為，漲勢主要來自於美國六月的非農就業優異數據，另外中國股票市場的攀高也有助於韓股的市場情緒。

南韓新報63名病例，多數為首爾以外地區的本土感染，疾管當局正在衡量是否要收緊對社交距離的管制。

服務公司和科技公司帶領下，多數大型股收紅。三星電子漲1.32%，收報53600韓元，SK海力士漲1.18%，收報85400韓元。社交和網路公司Naver和Kakao分別上漲0.18%和2.98%。

外資今日為淨買家，買超120億韓元(約合1001萬美元)。

在境內結算平台，韓元轉強，1198.6韓元兌一美元，境外結算平台則持平。

(時報資訊)