海軍陸戰隊今早進行漢光演習預演，在高雄桃子園外海執行操演時，疑因海象不佳，而打翻1艘膠艇，釀成4人輕重傷意外，其中3人尚未脫險，仍以葉克膜維持生命跡象。國防部長嚴德發今下午到醫院慰問時，針對媒體質疑平常訓練有素怎會發生這件事？嚴德發重申，今天已經是第3次預演了。

嚴德發今天下午3點50分左右，抵達高雄國軍總醫院左營分院，探視受傷的4名官兵及慰問家屬，事後出面受訪時提到，對於今天早上海軍陸戰隊發生演習訓練意外事件，感到非常的心痛跟不捨。

嚴德發說，這幾位都是我們國軍最優秀的戰士，而且都相當的資深，格外感覺到心疼，他們這種不畏艱險，為了國家安全正常的演習、訓練，對他們所付出的辛勞感覺到非常的敬佩。

嚴德發表示，目前4位傷者中，有3位的全力還在搶救當中，有一位是沒有大礙，也請國軍各醫院動員所有最好的醫療資源，不管是醫護人員跟醫藥、醫療設質來全力來搶救，也對家屬做的慰問，表達對他們的關心。

嚴德發強調，針對這起案子，請海軍司令部全盤檢討查明原因，一定要確保演訓安全，會確切的要求，「而蔡總統非常關心打電話給我，要我做好演習安全」，還有家屬的慰問跟全力搶救目前的送達的傷者，希望大家來為他們集氣、加油。

媒體問及，是否會影響到接下來的漢光演習的士氣？嚴德發沒有正面回答，他說，針對這次陸戰隊的科目要做一個評估，再來做檢討。媒體追問是否有發生碰撞？他強調，沒有發生碰撞，而是海象的問題。

嚴德發語畢後立即快步離去，但媒體緊追在後，追問海陸平常訓練有素，為何會發生意外？他回過頭來解釋，「這是第3次預演了」。陸指部相關長官也三緘其口，不願再對案情多做說明，只回應詳細情況會再調查。

(中時 )