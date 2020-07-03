黃子佼今出席電器活動。

黃子佼今年4月婚期因疫情延到明年5月，他今出席電器展活動，透露明年婚禮場地照舊，其他事項也已規劃好，最麻煩的是找伴郎伴娘，預計找6對，但他最怕請來的伴娘是郭書瑤，因對方曾誓言一定要整到他。

他得知好友陳鎮川結婚喜訊，大嘆「你們為什麼一直超我的車呢」？透露明年婚禮還沒找伴娘伴郎，最擔心郭書瑤來當伴娘，「因為她說要整我，要我闖關，其他人都很好，只有郭書瑤說『我不要讓佼哥得逞』」，還開玩笑要瑤瑤別來，「如果明年5月她有事不能來，我就放鞭炮安心迎娶了」。

政府日前發放三倍券，黃子佼迫不急待領取，只花10秒就搞定，「這政府的德政一定要用的，我們也有乖乖繳稅，該拿的也要拿」，還為老婆孟耿如一起辦。近期疫情減緩，佼佼開心地開始進行「報復性工作」，表示之前一周只接到2個工作，現在1天就3個，透露非常珍惜工作的機會，「在那段休息時間會重新思考自己人生意義，現在有了工作，受到大家的厚愛，那種感覺是比以前加倍珍惜，不然你怎麼看到我7點多起床梳畫，不管早上的還是半夜的（工作）攏來攏來」。

(中時 )