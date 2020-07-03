台南官田芒果節11日將於官田區渡頭芒果集貨市場登場，有趣味的芒果蛋捲DIY、優惠的芒果禮盒特賣。（劉秀芬攝）

台南官田芒果節11日將於官田區渡頭芒果集貨市場登場，官田區農會家政班媽媽推出芒果創意料理展示。（劉秀芬攝）

台南官田區芒果種植面積有330多公頃，其中黑香品種占40公頃，愛文占280公頃。（劉秀芬攝）

台南官田芒果節11日將於官田區渡頭芒果集貨市場登場，渡頭芒果集貨市場是官田區主要芒果展售處。（劉秀芬攝）

台南官田芒果節11日將於官田區渡頭芒果集貨市場登場，官田區農會總幹事林正容說，今年特別要推廣芒果「食」用藝術，由家政班媽媽將芒果與烘焙料理結合，推出芒果料理、芒果麵包、蛋捲、冰淇淋創意饗宴展示，活動現場還有芒果蛋捲、芒果冰DIY，藉機推廣芒果食用方法。

活動當天農會也準備500份10元芒果冰淇淋、超優惠芒果禮盒限時販售；今年推出了芒果秤重趣味競賽，報名參加民眾可以體驗用扁擔扛芒果，猜猜籃裡面的芒果重量是多少，第1名送3斤、第2名2斤、第3名1斤芒果。

林正容表示，官田區芒果種植面積有330多公頃，其中黑香品種占40公頃，愛文占280公頃，早年通往玉井的84號東西向快速道路未開通前，官田渡頭芒果集貨市場盛極一時，是附近鄉鎮芒果集散地，當地農民芒果常不夠賣，還要到大內區買芒果來賣。

為了行銷官田芒果，官田區去年開始加入台南芒果節活動，除了在地學校、社區熱鬧表演，去年大受好評的採果活動，今年繼續推出，還有最夯的芒果蛋捲DIY、剉冰DIY，參加者可以自己加情人果、芒果、芒果冰磚，創造獨一無二的芒果冰。

(中時 )