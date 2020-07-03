柯建銘次子收大麻包裹 柯建銘：有這回事 尊重司法調查 17:032020/07/03 中時 朱真楷 、 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨團總召柯建銘（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《蘋果新聞網》報導指出，基隆關務署日前查獲一件來自美國寄來台灣的郵包，內容物為高濃度的大麻膏，收件人則署名柯鈞耀，而經查，柯鈞耀是民進黨立法院黨團總召的次子。對此，柯建銘剛剛回應，「有這回事，但兒子沒收到東西，至於後續尊重司法調查。」 柯建銘辦公室則強調，柯鈞耀並非如蘋果日報報導被檢警拘提，而是主動到案說明，協助調查。後續一切交由司法公正處理。 (中時 ) #柯建銘 #調查 #報導 #司法 #大麻 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李眉蓁若做這件事 命理師爆：穩贏的！ - 政治 補選有望？知情人分析高雄民調 爆韓國瑜將... - 政治 邱創煥病逝 自傳驚爆：「李登輝曾騙我一張辭呈」 - 政治 何庭歡節目驚爆：當韓國瑜幕僚 曾發生這件事！ - 政治 現在高雄可以淹水了？這張圖讓網友怒了：代理市長晨會開完沒？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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