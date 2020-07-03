《蘋果新聞網》報導指出，基隆關務署日前查獲一件來自美國寄來台灣的郵包，內容物為高濃度的大麻膏，收件人則署名柯鈞耀，而經查，柯鈞耀是民進黨立法院黨團總召的次子。對此，柯建銘剛剛回應，「有這回事，但兒子沒收到東西，至於後續尊重司法調查。」

柯建銘辦公室則強調，柯鈞耀並非如蘋果日報報導被檢警拘提，而是主動到案說明，協助調查。後續一切交由司法公正處理。

(中時 )