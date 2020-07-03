特斯拉（Tesla）公布第二季交車量約達9.065萬輛，輕鬆超越華爾街預期，顯示這家電動車廠在經濟蕭條時銷售表現優於對手，激勵特斯拉股價再創新高。此外，該車廠宣布結束先前因疫情而啟動的減薪計畫。

特斯拉股價2日（周四）飆升8％，收在1,208.66美元。該車廠股價今年一飛沖天，已上翻將近2倍，近日漲勢更凌厲，光是周一到周四暴漲25％，市值上看2,241億美元，超越豐田的2,049億美元，身價在全球車業居首。

特斯拉第二季交車量僅年減4.8％，遠勝過傳統車廠因疫情而銷售大幅衰退的情況，通用、豐田、飛雅克特萊斯勒和福特的上季銷量皆跌落三成以上。

根據Factset綜合分析師看法，原估特斯拉上季交車7.2萬輛。該車廠實際交車量甚至超越Factset追蹤的最高預測值8.6萬輛。

Wedbush證券公司分析師伊弗斯（Daniel Ives）認為，特斯拉的交車成績就像打出「全壘打」。他在研究報告指出，「就我們的觀點，在新冠病毒封鎖環境下，還能交車9萬輛，實在令人嘆為觀止」，中國業績顯然是第二季的主秀，不過特斯拉未公布各地區銷量。

此外，根據特斯拉內部郵件指出，公司依照原訂規劃已於6月29日結束員工減薪方案。先前因疫情導致生產停擺，使得該車廠在4月中起全體員工減薪至少一到三成。

(工商 )