大陸雲端巨頭阿里雲將加快全球化計劃，目前阿里雲已經服務財星500強企業中的190家，將在此基礎上加大國際擴張，目標3年內成為全球領先的數據智慧骨幹。

阿里雲智能總裁張建鋒於日前在阿里雲峰會中表示，看好全球數位經濟前景，疫情期間醫療保健、商業、教育、休閒和其他日常生活等面向有往數位化發展趨勢，阿里雲作為亞太地區最大的雲服務供應商，將在未來3年繼續加大投資於基礎設施和解決方案，鞏固亞太優勢並目標成為全球領先者。

近年阿里雲維持亞太最大、全球第三的公有雲服務供應商，希望在全球範圍追趕亞馬遜、微軟等企業。當前阿里雲在全球已累計不少大客戶，據統計，在上個財政年度，已經服務38％的財星500強企業。

近期阿里雲陸續宣布人民幣2千億元投資計劃、5千名技術人才增聘計劃等，並將在2021年在印尼開設第三個數據中心以及首個數據淨化中心。

(工商 )