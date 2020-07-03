東森戲劇《姊妹們 追吧》將邁入最終回，劇中柯淑勤的公公唐川，因愛上張允曦（小8）的媽媽葛蕾，兩人展開了一段黃昏之戀。柯淑勤怕公公被人覬覦朱家雄厚家產，3日最新劇情中，柯淑勤和洪都拉斯都想勸唐川收心，不料卻因此爆發激烈爭執。

其中柯淑勤還上演一段被公公當作惡媳婦，朱家三代化身成八點檔角色，逼迫上一代交出家產的戲碼。這也是柯淑勤、洪都拉斯繼先前跟阿喜的正宮小三對決後，再次詮釋八點檔橋段。柯淑勤還要狠辣飆罵台語，企圖逼迫公公唐川簽字，爭奪朱家產業。唐川還狠甩洪都拉斯耳光，怒罵「寵豬舉灶！寵子不孝！」，場面衝突四起。

為拍出八點檔誇張效果，這場戲從角色造型、八點檔式站位到特寫鏡頭都神還原，柯淑勤還加碼在自己眼角點痣，就為增加狠勁跟浮誇度，但正式拍攝時卻瘋狂崩潰笑場。相較柯淑勤、洪都拉斯和唐川都用八點檔式的台語流利對罵，章廣辰則要在一旁唯唯諾諾不敢出聲，一開口就是憋扭的破台語，形成超大反差。章廣辰透露，在家跟媽媽講台語，自認台語不錯，「但能演出這樣的落差感也很爆笑。」《姊妹們 追吧》每週一到週五晚間九點於東森戲劇40頻道播出，7日將播出精彩最終回。

《姊妹們 追吧》柯淑勤化身八點檔惡媳婦。（東森提供）

《姊妹們 追吧》柯淑勤逼迫唐川簽字畫押。（東森提供）

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