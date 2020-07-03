米可白在台視八點檔《生生世世》飾演從小立定志向的助產士「明珠」，並由童星謝欣諭飾演童年版，播出時受到許多觀眾喜愛。劇中米可白接生失敗，觸動過往心魔因而情緒崩潰，歷經低潮的米可白回到過去住的地方，彷彿看到小時候的自己，和童年的自己一起替媽媽接生，「大小明珠」合體，成功解鎖糾結在心中多年的坎。

米可白表示，因為戲的情緒很重，一直到回到家都沒有精力說話，和「小明珠」謝欣諭初次見面時，她還貼心準備小禮物拉近彼此距離。米可白讚謝欣諭個性純真，乖巧認真又懂事，前幾集演出時連自己的媽媽都很喜歡她，直言是謝欣諭的粉絲。經過兩天的拍攝後，米可白發現謝欣諭的個性跟自己很像，她笑說：「我小時候跟人家玩，出手打人會很大力，個性就像小男生一樣。這兩天看到她跟弟弟玩，有時也會有點發狠的表情，很可愛！」

米可白在劇中為了替孕婦接生，冒著颱風颳風下大雨的天氣，騎鐵馬經過滿是泥濘與碎石的道路，一度差點摔車場面驚險。回憶當時拍攝正逢冬天，劇組出動水車營造大雨場景，在宜蘭拍攝兩天，光是淋雨戲就拍了一整天、隔天再為產婦接生，強勁水柱差點讓她在山間「倒退嚕」。

米可白原本滿心期待可以到戶外踏青郊遊，沒想到最後卻是這麼辛苦，她苦笑說：「工作人員把水開到最強，不斷往我身上噴，我在想是不是要順便抒發他們的壓力，結果雨衣裡面都濕透了，真的很冷！」，她趁拍攝空檔披上毛巾和毯子保暖，還搞笑的把自己包得像「開喜婆婆」，一臉生無可戀的模樣拍照，頗會苦中作樂。

米可白在台視《生生世世》飾演助產士「明珠」，童星謝欣諭飾演童年版。（台視提供）

米可白苦中作樂，把自己包得像「開喜婆婆」。（台視提供）

米可白趁拍攝空檔披上毛巾和毯子保暖。（台視提供）

(中時 )