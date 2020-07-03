今年首推光雕客庄小旅行也很精彩，安排遊客體驗客家染布、漫步富源社區及富源森林遊樂區等景點。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

「客鼓鳴心─鼓王爭霸戰」今天辦記者會，由宜昌國小鼓隊震撼開場。（王志偉攝）

2020客庄12大節慶「客鼓鳴心─鼓王爭霸戰」及「2020年客鼓鳴心光雕秀」系列活動，即將在花蓮縣瑞穗鄉熱鬧登場，縣府客家事務處今年發揮巧思，將活動加入光雕元素，並串聯瑞穗鄉富源村的客家庄特色景點，推出客庄小旅行，活動報名秒殺，展現客家莊特色，帶入觀光人潮。

富源社區又稱「拔仔庄」，在社區信仰中心城隍廟保安宮舉辦的鼓王爭霸戰傳承百餘年，不同於其他鼓藝賽事，而是以人力扛鼓技藝為中心，除基本的鼓藝技巧外，團隊還要具備高度配合度及團結力，才能穩穩抬起轎鼓。今年有社會與學生組，分別爭奪「鼓王」。

縣府副祕書長張逸華指出，多年來已打造鼓王爭霸戰成為客庄年度盛會，今年透過光雕秀，將讓客家文化與時俱進。花蓮新冠肺炎疫情零確診，成為國內旅遊首選，歡迎全國遊客到花蓮一遊。

縣府客家事務處長彭偉族說，結合觀光資源，除了辦理廣受歡迎的「客庄小旅行」外，更增加「光雕客庄小旅行」，從花蓮火車站出發，體驗客家染布，享用客家美食，再到保安宮欣賞光雕秀，體驗AR互動遊戲，讓遊客深入體驗客庄文化，進而帶動瑞穗鄉富源周邊觀光。

行政院客委會副主委鍾孔炤表示，客委會補助經費辦理鼓王爭霸戰，企盼鼓聲響起，大家團結起來向前行。

系列活動，8月1日晚間6點30分在瑞穗鄉富源保安宮、2日上午9時在花蓮瑞穗鄉富源國小熱鬧登場！光雕秀則從7月18日至8月16日舉行，每晚7時到9時30分，每半小時在保安宮有一場光雕秀；活動期間在花蓮火車站、東大門夜市也設置大螢幕，即時同步欣賞。

相關活動訊息可上鼓王活動官https://drumbattle.gogotruly.com 、光雕活動官網，http://lightshow.gogotruly.com查詢，小旅行報名網址https://pse.is/TJE8Q。

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