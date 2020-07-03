一項全球性的新冠病毒研究發現，歐洲的新冠病毒持續演化過程中出現超強傳染力變異，而且此一新突變病毒已由歐洲傳往美國。不過研究指出，新變異的病毒傳染力極強，但致病性嚴重並未升高，其致命性與原始病毒相仿。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導，進行此一研究的拉荷亞免疫研究所(La Jolla Institute for Immunology)與新冠狀病毒免疫療法聯合會(Coronavirus Immunotherapy Consortium)的薩菲雅（Erica Ollmann Saphire）表示，目前這型變異後的新冠病毒是人類感染的主要的變異種。

報導說，這項研究結果今年稍早曾發表在醫學期刊《細胞》(Cell)的網路預印本上，研究發現，新變異版本比其他早先的版本更普遍，其傳染力更強。

薩菲雅說，這種新病毒更適應人類，但初步看來沒有讓病情更嚴重。它的突變主要是病毒的刺突蛋白，此種蛋白是進入人體的主要途徑，研究人員正從刺突蛋白著手，希望藉此控制病毒進入人體的方式。目前正在測試的疫苗主要也是採取此一途徑，不過目前疫苗使用的是較舊病毒株。

報導表示，研究人員稱這種新突變為G614，新變種的病毒已幾乎完全取代最早在歐美流行的首個突變病毒D614。美國阿拉莫斯(Los Alamos)國家實驗室生物學家科柏(Bette Korber)在研究報告中指出，在全球性對病毒追蹤過程中發現G614變體的傳播速度比D614快，但致病嚴重程度沒有明顯差別。

研究人員說，新版本病毒比較容易在上呼吸道──包括鼻腔、鼻竇和喉嚨──中快速繁殖，因此它對周邊接觸者的傳染能力大約會增加3至9倍。因此，此研究更加證明，保持社交距離與佩戴口罩等作為是防疫工作中非常重要的措施。

(中時電子報)