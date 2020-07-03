美國非農就業數據啟動亞洲主要股市上漲行情，周五香港恆生指數收漲248.9點或+0.99%，為25373.1點。國企股(H股)收漲186.4點或+1.84%，為10243點。紅籌指亦領漲1.7%。

汽車股上漲6%，為領漲最多板塊，次為資訊科技器材類股和工業製品類。

藍籌股的騰訊曾高見529港元，收漲1.2%，為524.5港元。

本地股表現相對不佳，多有收跌，太古跌1.0%，收報41.2港元，港交所收跌1.3%，九倉置業跌0.3%，收報37.5港元。

繼昨日的合併消息挑動上午的漲勢，今日再傳中信證券和中信建設證券已內部溝通同意合併計畫，中信集團將為中信證券出面為主要買家，向中央匯金投資收購中信建設，合併打造820億美元的投資巨擘公司。中信證券收漲8.1%，報17.5港元，中信建設更收漲17.9%，收報11.9港元。

(時報資訊)