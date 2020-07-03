前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳沖今天談大同(2371)今年股東會改選，認為要避免公司派利用司法程序來打造「萬年公司派」，應該要有一個比較快的法律程序來處理。否則大同事件，可能會成為未來部分上市櫃公司在爭取經營權時的樣板。

陳沖今天肯定投保中心在6月30日大同股東會時，在現場就即時表示異議，投保中心保留異議，也是保留將來訴訟的權利。訴訟的權利不是每個人都有，只有少數人。

陳沖指出，行政和司法分立，當行政程序來不及介入的時侯，就只能用司法，一旦進入了司法，也就只能「拖」。但往往等判決出來了，對事件已經沒有什麼影響力，這是法治社會常有的現象。當然，若單純靠行政單位，那「包青天」時代最好，隨時虎頭鍘伺侯一下。

陳沖表示，有些上市櫃公司在開股東前，就是都不先說要用什麼方式來處理事情，等股東到了現場才把你的投票權剔除。當股東到了開會才發現沒有投票權，行政程序根本來不及介入。

陳沖也說，這次大同股東會背後有很多人，不管是市場派或公司派也都有不同的派系，相當複雜。如果從法律意見來說，很容易被人說成是幫哪一派。目前看來在處理大同股東會事件上，金管會應該是沒辦法介入了。

(時報資訊)