受到科技權值股帶動，台股近一周持續向上墊高，富蘭克林華美投信認為，台股持續高檔整理格局，在低利率環境、市場資金面充沛下，追求收益機會者仍傾向投資股市，建議除留意高檔風險外，可挑選高科技、高殖利率者，選股不選市、逢低布局。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，台股因資金行情帶動下，可望持續向上挑戰前波高點，目前投資氣氛樂觀，法人也多認為台灣景氣可望逐步復甦，消費與商業活動將陸續恢復正常，研究機構推測台灣經濟為Nike勾型的向上緩步攀升，相較美歐等地區狀況佳。

進一步分析，郭修伸認為，市場投資氣氛偏樂觀，主因多數機構與投資人認為明年2021年經濟較今年展望佳，因此股市率先反映預期，越墊越高。實際上，訪查上市櫃公司的營運預估，並未看見下半年出現明確的訂單與獲利成長。

此外，郭修伸提醒，儘管台股表現樂觀向上，有機會挑戰前波或歷史高點，但投資人也應該留意個股漲多的風險，建議不妨挑選高科技、高殖利率權值股，或是股價已重新整理過、業績成長與營收表現佳、且產品為市場發展趨勢的標的，以選股不選市方向，逢低進場投資。

展望後市，富蘭克林華美投信認為，全球資金充沛下，對台股多頭格局有利，上半年推遲的3C新產品發表，下半年將有機會陸續上市，看好如：5G網路通訊、IC晶片設計等應用類股，操作仍以科技新趨勢為主，建議觀察如：半導體、IC設計/晶片、5G智慧型手機、蘋概股與生技醫療等產業類股，操作建議逢低布局權值股，或以定期(不)定額方式持續投資台灣科技型基金。

(時報資訊)