布袋蓮入侵台中大安，南埔堤防橋上下游20公尺一片綠油油，危及周圍生物生長。（王文吉攝）

外來種布袋蓮有害生物多樣性，台中市大安區南埔堤防橋至出海口陷危機！市議員施志昌3日邀集相關單位現勘，發現南埔堤防橋上下游20公尺一片綠油油，危及周圍生物生長，一旦入侵農田，將損害作物。水利局表示，將動支30萬元經費清除，預計7月進場，8月中完工。

施志昌3日邀集國有財產署中區分署、水利署第三河川局、台中市水利局及大安區公所等單位會勘大安區布袋蓮危害範圍，發現南埔堤防橋上下游20公尺一片綠油油。

施志昌表示，布袋蓮為外來種，密密麻麻的葉子影響動、植物生長，而且南埔堤防橋鄰近農田，農民擔心若遇大雨，布袋蓮將隨水流入農田，侵害作物生長，希望水利局協助清除，解決當地農民擔憂，並恢復當地生態。

水利局指出，布袋蓮生長範圍自南埔堤防橋上下游生長蔓延近20尺河道，確實影響當地生態，水利局會先動用經費30萬元清除，預計7月中月動工，8月中完工。施志昌補充，布袋蓮也蔓延到國有財產署土地，後續會再與國產署協調全部清除，以免再度蔓延，影響清除效果。

(中時 )