台中老宅活化再添一樁！位在民生路56巷3號的「民生路老宅56-3」與隔壁1號的市定古蹟歷史建築一樣，前身同為日治時期官員宿舍，光復後為私人持有，並一路作為家宅使用至今。直到今年1月，從英國結束長達3年工作旅行返台的「共時創意整合行銷公司」總監謝艾婷，遇上並簽下老宅，自此正式開啟「民生路老宅56-3」的第二人生。

甫開幕的「民生路老宅56-3」與視覺藝術家張為雲攜手合作推出「老宅日常」系列個展，透過數位噴印、壓克力彩繪與電繡等不同媒材創作，以「日常」為題，結合孩子與童年日常形象的繪畫，使用細碎筆觸的方式來呈現兒時記憶中的畫面感。如同心底的孩子，時而清晰、時而模糊。

「對我們來說，留在心底的小小孩是最珍貴的；經歲月沈澱後的孩子氣是定格的溫暖，這一系列作品便是把這份從心裡看見的溫暖氣息畫出來」，同樣自英國學成歸國的張為雲如此說。

老宅日常系列作品作品結合「民生路老宅56-3」空間，隨著每天的日常光影，連結起不同的片段故事，或許就在某個角落，意外喚醒你心中的小小孩，一起找回內在初心那對澄澈透亮的雙眼和對這世界最純粹的好奇、探索與想像。

謝艾婷表示，為吸引更多人走進舊西城並重新認識、探索這塊在台中城市發展史上一度繁盛輝煌的區域，「民生路老宅56-3」除了定期舉辦藝術展覽與每週三晚上的「下班族聚會」，更特別邀集周邊區域老屋商家品牌，合作推出「舊西城日常散步」行程，期望透過老宅內的空間藝術導覽、外部自治街區的老建築探訪，以及老屋咖啡廳的解憂下午茶組合，吸引人們再次走進這塊被遺忘的舊西城區域，了解老建築與活化新可能。

同時，為響應政府振興3倍券政策，「民生路老宅56-3Ｘ戶方Ｘ解憂老宅」攜手推出的「舊西城日常散步」行程，開放使用振興券實體券付費，每人1000元可享「民生路老宅56-3」老宅日常空間及藝文導覽與作品明信片或桌曆一本(擇其一)、「戶方 WhoFound」創辦人Leo的舊西城自治街區老建築日常散步導覽行程、「解憂老宅」日式建築享用下午茶輕食套餐一份。每週三至週日下午1點開團，活動時間約3小時，每4人成團，需提前預約安排。

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