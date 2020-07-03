數家銀行日前辦理政府為疫情而開放的10萬元「紓困貸款」時，發現其中27張申請表全來自3家公司，且各項證明格式竟一模一樣，直覺有異，向警方報案。專案小組今逮捕主嫌田男（38歲）及配合行騙的公司行號負責人等，依詐欺、偽造文書罪嫌送辦。

田男和配合的3家公司負責人合作，以人頭方式企圖詐領政府的10萬元紓困貸款。（圖／翻攝畫面）

警方表示，田男於5月份政府開放受理紓困貸款時，便動歪腦筋想鑽漏洞詐貸，找了北市某室內裝修公司、宜蘭縣某餐飲店及汽車修護廠等3家公司負責人「合作」，由田男先「生產」出27個人頭後，讓這些公司開立假在職、薪資等證明，再由他「代辦」向4、5家銀行申領。

但各家銀行行員於上月審核資料時，發現這27張申請書「怪怪的」，比對後發現雷同處實在太多，向主管報告後，決定請警方查辦。由刑事局、新北市海山分局合組的專案小組深入追查後，才發現一切全是田男在後搞鬼，且和3家公司負責人談好「拆帳」分贓比例。

警方昨兵分多路，將田男與各家涉案公司負責人帶回，並查扣本票、公司章、人頭身分證、假在職證明及薪資簽收單等證物，訊後依詐欺、偽造文書等罪嫌送辦，並擴大清查是否另有其他不法集團也詐貸，想靠人頭A政府、各銀行公庫的錢，侵害真正需要紓困者的申請空間。

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(中時電子報)